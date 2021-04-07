HATAY ŞİFA DEPOSU ZAHTER, MAHALLENİN GEÇİM KAYNAĞI HALİNE GELDİ; KİLOSU 20 TL - Son Dakika

HATAY ŞİFA DEPOSU ZAHTER, MAHALLENİN GEÇİM KAYNAĞI HALİNE GELDİ; KİLOSU 20 TL

07.04.2021 17:28

HATAY'da dağlarda kendiliğinden yetişen, bazı çiftçiler tarafından tarlalara da ekilen bir kekik türü olan zahter, geçim kaynağı haline geldi.

HATAY'da dağlarda kendiliğinden yetişen, bazı çiftçiler tarafından tarlalara da ekilen bir kekik türü olan zahter, geçim kaynağı haline geldi. Zeytin ile salatası yapılan, salamura haline getirilebilen, kuru halde çay olarak tüketilen ve pek çok yemeğe de lezzet katan şifa deposu zahter, kilosu 20 TL'ye satıyor.

Altınözü ilçesi Kozkalesi Mahallesi'nde dağlarda kendiliğinden yetişen, bazı çiftçiler tarafından tarlalara da ekilen bir kekik türü olan zahter, gelir kapısı oldu. 400 haneli mahallenin yüzde 90'nının geçimini sağladığı zahter, Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Zeytin ile birlikte salatası yapılan, salamura haline getirilebilen, kuru halde çay olarak tüketilen ve pek çok yemeğe de lezzet katan şifa deposu olan bu bitki, kilosu 20 TL'den satılıyor. Şubat ayının sonunda başlayan zahter hasadı, haziran ayının sonuna kadar devam ediyor. Mahalle halkı, 4 ay boyunca yoğun mesai harcayıp hem doğadaki hem de tarlalarındaki zahterleri toplayarak, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

'KÖYÜMÜZÜN YÜZDE 90'NI GEÇİMİNİ BUNUNLA SAĞLIYOR'

Bu yılki rekolteden memnun olduklarını ve hasadın bereketli geçtiğini söyleyen Kozkalesi Muhtarı Ersoy Çıldam, 'Köyümüzün yüzde 90'ının geçim kaynağı zahterdir. Sabahın erken saatlerinde tarlaya geliriz, akşam saat 5'e kadar hasat yaparız. Komşu köylerden en az 120 civarı işçi getirerek, hasat yapıyoruz. Köyümüzde günlük 7,5 ton civarında zahter toplanıyor. Köyün zaten tek geçim kaynağı zahter diyebiliriz. Şubat ayının sonunda başladığımız zahter hasadını haziran ayına kadar devam ettiririz. Yoğun bir talep var, Türkiye'nin birçok iline zahteri biz gönderiyoruz. Köye gelen 20-30 tane de tüccarımız var, onlar akşamdan gelip toplanan zahteri alırlar ve dağıtımını yaparlar. Biz tüccarlara kilosunu 20 TL'de satıyoruz hem tüccarlar kazanıyor hem biz kazanıyoruz' dedi.

'MEŞAKKATLİ BİR İŞ AMA SEVEREK YAPIYORUZ'

Zahter yetiştirmenin ve hasadını yapmanın meşakkatli bir iş olduğunu söyleyen çiftçi Ganime Yılmaz da, 'Biz bu işi severek yapıyoruz. Zahteri, baharatlarda kullanıyoruz. Yemeklerde de tavukta, ette, kahvaltıda salatasını yapıp yiyoruz. İçecek olarak da tüketiliyor, soğuk algınlığına çok iyi geliyor, koronavirüse karşı bile iyi geldiğini söylüyorlar. Çay yerine biz sürekli zahteri kaynatıp içeriz' diye konuştu.

'TALEP ÇOK'

Tek geçim kaynağının zahter olduğunu söyleyen Mehmet Ali Yılmaz ise 10 dönümlük alanda zahter ektiğini söyledi. Altı işçi ile beraber tarlasından günlük 200 kiloya yakın zahter topladıklarını söyleyen Yılmaz, 'Benim kekiğime sahip çıkılmasını istiyorum. Tabi müşterimiz var, talep de çok ama yetkililerimizden destek bekliyoruz' dedi.

HATAY ŞİFA DEPOSU ZAHTER, MAHALLENİN GEÇİM KAYNAĞI HALİNE GELDİ; KİLOSU 20 TL
HATAY ŞİFA DEPOSU ZAHTER, MAHALLENİN GEÇİM KAYNAĞI HALİNE GELDİ; KİLOSU 20 TL
HATAY ŞİFA DEPOSU ZAHTER, MAHALLENİN GEÇİM KAYNAĞI HALİNE GELDİ; KİLOSU 20 TL
HATAY ŞİFA DEPOSU ZAHTER, MAHALLENİN GEÇİM KAYNAĞI HALİNE GELDİ; KİLOSU 20 TL

Türk Lirası, Türkiye, Zeytin, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY ŞİFA DEPOSU ZAHTER, MAHALLENİN GEÇİM KAYNAĞI HALİNE GELDİ; KİLOSU 20 TL - Son Dakika


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