Son Dakika Haberleri: HATAY SİMİT AYRANLA 3 ÇOCUK OKUTUYORLAR
Son Dakika Güncel Haber

HATAY SİMİT AYRANLA 3 ÇOCUK OKUTUYORLAR

50 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Mehmet ve Nurhan İsmetoğlu çifti, simit ve ayran satarak biri üniversitede, 3 çocuğunu okutuyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Mehmet ve Nurhan İsmetoğlu çifti, simit ve ayran satarak biri üniversitede, 3 çocuğunu okutuyor.
Reyhanlı'da Nurhan İsmetoğlu, eşinin 20 yıldan bu yana simit ve ayran sattığını, kendisinin de 12 yıldır eşine destek olduğunu anlattı. Çocuklarının iyi eğitim alarak, ülkesine milletine faydalı birer birey olmaları için çalışmaya devam edeceklerini belirten İsmetoğlu, çocuklarından Emre'nin (19) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde, Cemre'nin (16) Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde, Yakup'un (15) ise Cemil Meriç Anadolu Lisesi'nde eğitim aldığını kaydetti. Anne İsmetoğlu, Çocuklarımızın eğitimi ve geçimimiz için ayran simit satıyoruz. Çocuklarım da eğitimlerini canla başla sürdürüyorlar. Üçünün de üniversite eğitimi almasını istiyoruz. Çocuklarımız çok istekliler, onlara güveniyoruz ve başaracaklarına inanıyoruz dedi.
Günde ortalama 150 ila 200 arasında simit sattıklarını belirten Mehmet İsmetoğlu da en büyük hayalinin çocuklarının okuduklarını görmek olduğunu kaydetti.
Reyhanlı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT, Kaz Dağları için konuşan 9 yaşındaki çocuğu böyle susturdu
TRT'de Kaz Dağları için konuşan çocuğu susturan sunucudan açıklama: Evime göz yaşlarıyla döndüm Yeni doğum yapan kadına 2 ünite yanlış kan verildi TRT Çocuk'tan "Kaz Dağları" açıklaması: Günlük tartışma kanala taşınmamalı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 16:33:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HATAY SİMİT AYRANLA 3 ÇOCUK OKUTUYORLAR
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]