Hatay-'simülasyon merkezi' törenle hizmete açıldı

'Simülasyon Merkezi' törenle hizmete açıldı

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'ne kazandırılan 'Simülasyon Merkezi' törenle açıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi destekleriyle İSTE Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'ne kazandırılan 'Simülasyon Merkezi'nin açılışı için tören düzenlendi. Törene İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, Meclis Başkanı Adnan Yener, İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, İskenderun Liman Başkanı Hüseyin Demir, Denizcilik Fakültesi öğrencileri ve aileleri katıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, İSTE bünyesinde Simülasyon Merkezi'nin kurulmasına şube olarak destek vererek, öğrencilerin diplomalarının akredite edilmesine vesile olduklarını vurguladı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da denizcilik eğitiminin uluslararası standartlarına dikkat çekerek, bu eğitimin özelliği sebebiyle laboratuvar, simülatör gibi pahalı yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Türkiye'de, denizcilik alanında 17 fakültede eğitim verildiğine değinen Kıran 'Özellikle simülatör konusunda bir başka sıkıntımız daha var. O da tedarikçi sayısının az olması. Bununla ilgili de ülke olarak yatırım yapmamız gerekiyor. Bunu da yerli ve milli bir yazılım haline getirmemiz gerekiyor. Çünkü bu yazılım ve donanımdan oluşuyor. Yazılım işini çözmemiz gerekiyor. Yoksa ciddi anlamda bir kaynak israfı söz konusu diye konuştu.

'Simülatör Merkezi' katılımcıların açılış kurdelesini kesmesiyle hizmete girdi. Konuklar merkezi gezerek inceleyip, bilgiler aldı. Ayrıca İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, merkezde sürüş denemesi yaptığı konuklara simülatörü tanıttı. Tören sonrası İMEAK DTO İskenderun Şubesi'ne geçen Tamer Kıran, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.