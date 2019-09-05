Hatay sınır birliklerine tank sevkıyatı sürüyor
2 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Hatay'ın Suriye sınırındaki noktalarında görevli birliklere tank ve askeri araç sevkıyatı sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:56 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Hatay'ın Suriye sınırındaki noktalarında görevli birliklere tank ve askeri araç sevkıyatı sürüyor.
Sınıra yakın bölgelerine takviye amaçlı çeşitli birliklerden gönderilen askeri personel, zırhlı araç ve tırlara yüklenen tanklar, konvoy halinde Hatay'a geldi. Kentte alınan güvenlik önlemleriyle geçiş yapan askeri konvoyun, Suriye sınırındaki çeşitli birliklere konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY
Azez'deki patlamanın failleri yakalandı Evi kaçak muayenehaneye çeviren 3 şahıs, polisler arama yaparken kahve içti Pkk/ypg'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor Erdoğan: Eylülün sonuna kadar güvenli bölge çalışmaları başlamazsa kapıları açarız