Hatay Sınıra Askeri Sevkiyat
52 dakika önce
Sınıra askeri sevkiyatTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti.
Sınıra askeri sevkiyat
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK
) Suriye
sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinden askeri konvoy geçti. Türkiye
'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve JÖH birlikleri Hatay'a geldi. Kırıkhan ilçesinden güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti. Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:03 Kaynak: DHA
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