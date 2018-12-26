Son Dakika Haberleri: Hatay Sınıra Askeri Sevkiyat

Hatay Sınıra Askeri Sevkiyat

52 dakika önce

Sınıra askeri sevkiyatTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti.

Sınıra askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti.

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve JÖH birlikleri Hatay'a geldi. Kırıkhan ilçesinden güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti. Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:03 Kaynak: DHA

TSK, Kırıkhan, Suriye, Hatay, Güncel
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