Hatay Sınıra Askeri Sevkiyat
30 dakika önce
Sınıra askeri sevkiyat (2)YAYALADAĞI'NDAN KİLİSE SEVKİYATHatay'ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesindeki askeri birliklerde konuşlanan askeri araçlar, konvoy eşliğinde Kilis'e doğru götürüldü.
Sınıra askeri sevkiyat (2)
YAYALADAĞI'NDAN KİLİSE SEVKİYAT
Hatay'ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesindeki askeri birliklerde konuşlanan askeri araçlar, konvoy eşliğinde Kilis'e doğru götürüldü. TIR'lara yüklenen ve geniş güvenlik önlemi altında merkez Antakya ilçesinden geçen askeri araçların sınır birliklerine sevk edileceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:51 Kaynak: DHA
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