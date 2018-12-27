Son Dakika Haberleri: Hatay Sınıra Askeri Sevkiyat

Hatay Sınıra Askeri Sevkiyat

30 dakika önce

Sınıra askeri sevkiyat (2)YAYALADAĞI'NDAN KİLİSE SEVKİYATHatay'ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesindeki askeri birliklerde konuşlanan askeri araçlar, konvoy eşliğinde Kilis'e doğru götürüldü.

Hatay Sınıra Askeri Sevkiyat, System.String[]
Sınıra askeri sevkiyat (2)

YAYALADAĞI'NDAN KİLİSE SEVKİYAT

Hatay'ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesindeki askeri birliklerde konuşlanan askeri araçlar, konvoy eşliğinde Kilis'e doğru götürüldü. TIR'lara yüklenen ve geniş güvenlik önlemi altında merkez Antakya ilçesinden geçen askeri araçların sınır birliklerine sevk edileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:51 Kaynak: DHA

Yayladağı, Suriye, Hatay, Kilis, Güncel
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