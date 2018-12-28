Hatay - Sınıra Askeri Sevkiyat
14 dakika önce
Kilis ve Şanlıurfa'ya sevk edilen 10 tank, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı.
Kilis
ve Şanlıurfa
'ya sevk edilen 10 tank, Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinden geçiş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Kilis'e doğru ilerleyen askeri konvoydaki tankların, sınır hattındaki stratejik noktalara konuşlandırılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:44 Kaynak: DHA
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