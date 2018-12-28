Son Dakika Haberleri: Hatay - Sınıra Askeri Sevkiyat

Hatay - Sınıra Askeri Sevkiyat

14 dakika önce

Kilis ve Şanlıurfa'ya sevk edilen 10 tank, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı.

Kilis ve Şanlıurfa'ya sevk edilen 10 tank, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Kilis'e doğru ilerleyen askeri konvoydaki tankların, sınır hattındaki stratejik noktalara konuşlandırılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:44 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Güncel
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