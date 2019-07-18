Son Dakika Haberleri: HATAY SINIRA ASKERİ SEVKİYAT
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HATAY SINIRA ASKERİ SEVKİYAT

2 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'a, Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'a, Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. Türkiye'deki çeşitli birliklerden Suriye sınır hattına gönderilen komandoları taşıyan ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoylar, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Askeri araçların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı, komandoların da yine buralarda görevlendirileceği belirtildi.
HATAY SINIRA ASKERİ SEVKİYAT
Suriye, Hatay, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:16 Kaynak: DHA
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