Hatay sınıra askeri sevkiyat - Son Dakika
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Hatay sınıra askeri sevkiyat

6 saat önce

Sınıra askeri sevkiyatTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere, komando ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Sınıra askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere, komando ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü kamyonlar ve komandoları tayışan araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek, Reyhanlı'daki Suriye sınır hattına ulaştı. Komandoların ihtiyaç duyulan birliklere dağıtılacağı belirtildi.

Hatay sınıra askeri sevkiyat

Komando, Suriye, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:10 Kaynak: DHA
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