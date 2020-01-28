Hatay sınıra askeri sevkiyat - Son Dakika

Hatay sınıra askeri sevkiyat
6 saat önce
Sınıra askeri sevkiyatTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere, komando ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:10 Kaynak: DHA
Sınıra askeri sevkiyat
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere, komando ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü kamyonlar ve komandoları tayışan araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek, Reyhanlı'daki Suriye sınır hattına ulaştı. Komandoların ihtiyaç duyulan birliklere dağıtılacağı belirtildi.
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