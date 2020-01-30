Hatay sınıra askeri sevkiyat - Son Dakika

Hatay sınıra askeri sevkiyat
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Sınıra askeri sevkiyatTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere komando, mühimmat ve askeriraç sevkiyatları yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:03 Kaynak: DHA
Sınıra askeri sevkiyat
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere komando, mühimmat ve askeriraç sevkiyatları yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü kamyonlar ve komandoları tayışan araçlardan oluşan iki konvoy, güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçirilerek Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesine ulaştı. Mühimmat, askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan birliklere dağıtılacağı belirtildi.
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