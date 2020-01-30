Hatay sınıra askeri sevkiyat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay sınıra askeri sevkiyat - Son Dakika

Hatay sınıra askeri sevkiyat

34 dakika önce

Sınıra askeri sevkiyatTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere komando, mühimmat ve askeriraç sevkiyatları yapıldı.

Sınıra askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere komando, mühimmat ve askeriraç sevkiyatları yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü kamyonlar ve komandoları tayışan araçlardan oluşan iki konvoy, güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçirilerek Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesine ulaştı. Mühimmat, askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan birliklere dağıtılacağı belirtildi.

Hatay sınıra askeri sevkiyat

Suriye, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da bir garip olay! Cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi
Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı yapıldı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak Dışişleri'nden, Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 00:37:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay sınıra askeri sevkiyat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]