Son Dakika Haberleri: Hatay sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
Son Dakika Güncel Hatay sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

Hatay sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

49 dakika önce

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyorTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan askeri konvoy, Kırıkhan'a ulaştı. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden geçiş yaptı.

Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Hatay sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

Komando, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye sınırına komando ve askeri araç takviyesi yapıldı
Pentagon'dan yeni Suriye açıklaması: Türkiye, Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldı ABD Savunma Bakanı Esper, "Suriye'ye operasyonu onaylamıyoruz" paylaşımını sildi Dışişleri'nden Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 00:15:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]