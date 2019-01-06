Hatay Sınıra Mühimmat Sevkiyatı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı olası operasyonun hazırlıkları sürerken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa'daki sınır birliklerine mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı olası operasyonun hazırlıkları sürerken, Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinden Şanlıurfa
'daki sınır birliklerine mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Akşam saatlerinde Kırıkhan'da mühimmat yüklü askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Mühimmatların Şanlıurfa'daki sınır birliklerine dağıtılacağı öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:29 Kaynak: DHA
Ünlü İsimler, Babası Tarafından Dövülerek Öldürülen Mertcan İçin Sessiz Kalmadı
Çanakkale Boğazı'ndan Geçen Geminin Kaptanı Kamarasında Ölü Bulundu
Trump Twitter'dan Açıkladı: el Bedevi Öldürüldü
Sedat Peker ile Nevşin Mengü, Sosyal Medya Üzerinden Birbirine Girdi