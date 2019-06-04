HATAY Sınırda yakalanan 3 DEAŞ'lı tutuklandı
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Sınırda yakalanan 3 DEAŞ'lı tutuklandıHATAY'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:26 Kaynak: DHA
Sınırda yakalanan 3 DEAŞ'lı tutuklandı
HATAY'ın Yayladağı
ilçesi Suriye
sınırında yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Suriye sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçleri, Aşağı Pulluyazı Mahallesi kırsalında bir aracın sınır ihlali yaparak yurda girdiğini belirledi. Şüpheli aracı durduran askerler, yaptıkları arama çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirdi. Araçta yakalanan yabancı uyruklu A.M., M.H. ve C.Z.'nin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edildi. Gözatına alınan şüpheliler, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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