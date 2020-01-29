Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldı - Son Dakika

Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldı
13 dakika önce
Suriye sınırına, aralarında tank ve zırhlı personel taşıyıcılarının da bulunduğu çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:41 Kaynak: DHA
Suriye sınırına, aralarında tank ve zırhlı personel taşıyıcılarının da bulunduğu çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi.
Yurt genelindeki çeşitli birliklerden sevk edilen askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Askeri TIR'lar üzerine yüklü olan tanklar ve zırhlı personel taşıyıcıları ile zırhlı araçlar, Kırıkhan istikametinden Reyhanlı ilçesine geldi. Askeri araçlar buradan da Türkiye- Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi. Askeri araçlar arasında tank ve ZPT'ler ile kamyon ve ambulans da bulunuyor.
Son Dakika Suriye rejiminin saldırısından kaçıp Türkiye sınırına ulaşanların sayısı 600 bine dayandı Yıldız Teknik Üniversitesi'nden, Bedri Gencer'in depremle ilgili paylaşımlarına tepki geldi Elazığ depreminin ardından korkutan sözler: Komşu faylar etkilenecektir Elazığ'da 11 kişinin öldüğü 2 binanın yıkılma anları kamerada