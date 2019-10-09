Hatay sınırına askeri sevkiyat
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:48 Kaynak: DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı. Türkiye
'deki farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılar, Hatay
'ın Hassa
ilçesinden Suriye sınırındaki Reyhanlı
ilçesine geçiş yaptı. Sınırdaki askeri birliklere takviye olarak gönderilen konvoyda, askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komandolar olduğu gözlendi.
- Hatay
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