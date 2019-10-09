Son Dakika Haberleri: Hatay sınırına askeri sevkiyat
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Hatay sınırına askeri sevkiyat

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Hatay sınırına askeri sevkiyat, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılar, Hatay'ın Hassa ilçesinden Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesine geçiş yaptı. Sınırdaki askeri birliklere takviye olarak gönderilen konvoyda, askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komandolar olduğu gözlendi.


- Hatay
Komando, Suriye, Hatay, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:29 Kaynak: DHA
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