Son Dakika Haberleri: Hatay Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

Hatay Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

1 saat önce

Hatay sınırına askeri sevkiyat sürüyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay-Suriye sınır hattına mühimmat, zırhlı personel taşıyıcılar ile asker sevkiyatı gerçekleştirildi.

Hatay sınırına askeri sevkiyat sürüyor

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay- Suriye sınır hattına mühimmat, zırhlı personel taşıyıcılar ile asker sevkiyatı gerçekleştirildi.
Hatay-Suriye sınır hattında konumlandırılmak için yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar ve mühimmat yüklü askeri araçlar, konvoy halinde geniş güvenlik önlemler altında Kırıkhan ilçe merkezinden geçti. Reyhanlı'ya giden konvoydaki araç ve askerlerin, sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:25 Kaynak: İHA

Suriye, Hatay, 3. Sayfa
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