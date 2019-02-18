Hatay Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor
1 saat önce
Hatay sınırına askeri sevkiyat sürüyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay-Suriye sınır hattına mühimmat, zırhlı personel taşıyıcılar ile asker sevkiyatı gerçekleştirildi.
Hatay
sınırına askeri sevkiyat sürüyor
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri
, Hatay- Suriye
sınır hattına mühimmat, zırhlı personel taşıyıcılar ile asker sevkiyatı gerçekleştirildi.
Hatay-Suriye sınır hattında konumlandırılmak için yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar ve mühimmat yüklü askeri araçlar, konvoy halinde geniş güvenlik önlemler altında Kırıkhan
ilçe merkezinden geçti. Reyhanlı
'ya giden konvoydaki araç ve askerlerin, sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:25 Kaynak: İHA
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