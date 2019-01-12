Hatay Sınırına Askeri Tank Sevkiyatı
32 dakika önce
Hatay sınırına çeşitli birliklerden çok sayıda askeri tank sevk edildi.
Hatay
sınırına çeşitli birliklerden çok sayıda askeri tank sevk edildi.
Hatay'ın Yayladağı
ilçesi Suriye
sınırında bulunan askeri tabura sevk edilmek üzere çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda askeri tank, tabura ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında askeri tank konvoyu, daha sonra Yayladağı ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. Askeri araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:17 Kaynak: İHA
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