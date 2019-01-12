Son Dakika Haberleri: Hatay Sınırına Askeri Tank Sevkiyatı

Hatay Sınırına Askeri Tank Sevkiyatı

32 dakika önce

Hatay sınırına çeşitli birliklerden çok sayıda askeri tank sevk edildi.

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Hatay sınırına çeşitli birliklerden çok sayıda askeri tank sevk edildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında bulunan askeri tabura sevk edilmek üzere çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda askeri tank, tabura ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında askeri tank konvoyu, daha sonra Yayladağı ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. Askeri araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:17 Kaynak: İHA

Suriye, Yayladağı, Hatay, 3. Sayfa
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