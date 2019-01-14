Son Dakika Haberleri: Hatay Sınırına Tank ve Askeri Araç Sevkiyatı Sürüyor

Hatay Sınırına Tank ve Askeri Araç Sevkiyatı Sürüyor

1 saat önce

Hatay sınırına tank ve askeri araç sevkiyatı sürüyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetler tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar Hatay sınırına konuşlandırılıyor.

Hatay sınırına tank ve askeri araç sevkiyatı sürüyor

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetler tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar Hatay sınırına konuşlandırılıyor.
Çeşitli kentlerden demir yoluyla gönderilen askeri araçlar, İskenderun Garı'na ulaştı.
Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek Kırıkhan ilçesinden polis eskortu eşliğinde Reyhanlı ilçesine yönüne hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:17 Kaynak: İHA

Suriye, Hatay, Genel
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