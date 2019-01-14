Hatay Sınırına Tank ve Askeri Araç Sevkiyatı Sürüyor
1 saat önce
Hatay sınırına tank ve askeri araç sevkiyatı sürüyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetler tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar Hatay sınırına konuşlandırılıyor.
Hatay
sınırına tank ve askeri araç sevkiyatı sürüyor
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetler tarafından Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar Hatay sınırına konuşlandırılıyor.
Çeşitli kentlerden demir yoluyla gönderilen askeri araçlar, İskenderun
Garı'na ulaştı.
Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek Kırıkhan
ilçesinden polis eskortu eşliğinde Reyhanlı
ilçesine yönüne hareket etti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:17 Kaynak: İHA
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