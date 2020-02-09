Hatay sınırına yoğun askeri araç sevkiyatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay sınırına yoğun askeri araç sevkiyatı - Son Dakika

Hatay sınırına yoğun askeri araç sevkiyatı

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Hatay'daki birliklere askeri sevkiyatı sürüyor.

Hatay sınırına yoğun askeri araç sevkiyatı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Hatay'daki birliklere askeri sevkiyatı sürüyor.


Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen 20 zırhlı araç Hatay'a geldi. Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Hatay sınırındaki birliklere doğru hareket etti. Sınırdaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY

Türkiye, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:10 Kaynak: İHA
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