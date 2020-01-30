Hatay sınırında 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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Hatay sınırında 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
6 saat önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında 5 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:09 Kaynak: İHA
Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında 5 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekiplerin Türkiye - Suriye sınır hattında yaptığı arazi arama tarama faaliyeti esnasında Çamaltı Mahallesi Hoplar mevkisinde, Suriye'den getirildiği düşünülen 5 çuval içerisinde 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Sigaralara el konulduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - HATAY
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