Hatay sınırında 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay sınırında 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Hatay sınırında 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

6 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında 5 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay sınırında 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında 5 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekiplerin Türkiye - Suriye sınır hattında yaptığı arazi arama tarama faaliyeti esnasında Çamaltı Mahallesi Hoplar mevkisinde, Suriye'den getirildiği düşünülen 5 çuval içerisinde 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.


Sigaralara el konulduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - HATAY

Yayladağı, Suriye, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:09 Kaynak: İHA
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