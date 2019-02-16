Hatay Sınırında 8 İnsan Kaçakçısı Adliyede
1 saat önce
Hatay'da insan kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 8 şahıs, suçüstü yakalandı.
Hatay
'da insan kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 8 şahıs, suçüstü yakalandı. Aralarında askerlerin de bulunduğu zanlılar, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Altınözü
ilçesi Hacıpaşa- Suriye
sınırında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Babatorun Jandarma
Karakol Komutanlığının istihbarat çalışmaları sonucunda Hacıpaşa köyünde ikamet eden H.B., M.A. ile M.A., Kansu köyünde ikamet eden M.G ile M.K. (Suriye Uyruklu) ve sınırda görev alan 3 piyade asker suçüstü yakalandı.
Para karşılığında göçmen kaçakçılığı yapan 8 şüpheli, Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Karakolda ifadeleri alınan zanlılar, Altınözü adliyesine sevk edildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:48 Kaynak: İHA
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