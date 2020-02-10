Hatay sınırında askeri hareketlilik - Son Dakika

Hatay sınırında askeri hareketlilik
6 saat önce
Suriye'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:54 Kaynak: AA
Suriye'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürüyor.
Zaman zaman askeri helikopterlerin bölgede uçuş yaptığı ve karakollara yoğun askeri sevkiyat yapıldığı ve konvoy geçişinin olduğu gözleniyor.
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