Hatay sınırında askeri hareketlilik (2) - Son Dakika

Hatay sınırında askeri hareketlilik (2)
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Suriye sınırına tank sevkiyatı Konvoyun geniş güvenlik altında ilerlemesinden genel ve detay görüntü Suriye'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın sınır ilçelerinde hareketlilik sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:34 Kaynak: AA
Suriye sınırına tank sevkiyatı
Konvoyun geniş güvenlik altında ilerlemesinden genel ve detay görüntü Suriye'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın sınır ilçelerinde hareketlilik sürüyor. Çeşitli birliklerden gelen çok sayıda askeri askeri araç, sınır birliklerine sevk edildi.
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