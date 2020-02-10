Hatay sınırında askeri hareketlilik (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay sınırında askeri hareketlilik (2) - Son Dakika

Hatay sınırında askeri hareketlilik (2)

6 saat önce

Suriye sınırına tank sevkiyatı Konvoyun geniş güvenlik altında ilerlemesinden genel ve detay görüntü Suriye'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın sınır ilçelerinde hareketlilik sürüyor.

Suriye sınırına tank sevkiyatı

Konvoyun geniş güvenlik altında ilerlemesinden genel ve detay görüntü Suriye'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın sınır ilçelerinde hareketlilik sürüyor. Çeşitli birliklerden gelen çok sayıda askeri askeri araç, sınır birliklerine sevk edildi.

Hatay sınırında askeri hareketlilik (2)

Suriye, İdlib, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit haberini cenazeye giderken aldılar
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı Merter'de İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:58:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay sınırında askeri hareketlilik (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]