Hatay sınırında askeri hareketlilik (3) - Son Dakika

Hatay sınırında askeri hareketlilik (3)
6 saat önce
Suriye'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:42 Kaynak: AA
Suriye'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürüyor.
Zaman zaman askeri helikopterlerin bölgede uçuş yaptığı ve karakollara yoğun askeri sevkiyat yapıldığı ve konvoy geçişinin olduğu gözleniyor.
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