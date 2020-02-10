Hatay sınırında askeri hareketlilik (3) - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürüyor.

Zaman zaman askeri helikopterlerin bölgede uçuş yaptığı ve karakollara yoğun askeri sevkiyat yapıldığı ve konvoy geçişinin olduğu gözleniyor.