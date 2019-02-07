Son Dakika Haberleri: Hatay Sınırında Htş Üyesi 4 Kişi Yakalandı

Hatay Sınırında Htş Üyesi 4 Kişi Yakalandı

39 dakika önce

Hatay'da terör örgütü Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) üyesi 4 kişi kaçak yollarla Suriye'ye geçiş yapmaya çalışırken yakalandı.

Hatay Sınırında Htş Üyesi 4 Kişi Yakalandı, System.String[]
Hatay'da terör örgütü Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) üyesi 4 kişi kaçak yollarla Suriye'ye geçiş yapmaya çalışırken yakalandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa Mahallesi'nde askeri yasak bölgesinden Suriye'ye kaçak yollarla giriş yapmaya çalışan 3 Türk ile 1 Bangladeş asıllı İngiliz vatandaşının da bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Yahısların yapılan ilk sorgularında 3 Türk vatandaşının HTŞ terör örgütü ile bağlantılarının bulunduğu tespit edilirken, Bangladeş asıllı İngiliz vatandaşının kaydına rastlanmadı. Altınözü Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şahıslar silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına aldı.

4 kişinin sorgusu Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülecek. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:27 Kaynak: İHA

Suriye, Hatay, 3. Sayfa
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