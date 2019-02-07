Hatay Sınırında Htş Üyesi 4 Kişi Yakalandı
39 dakika önce
Hatay'da terör örgütü Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) üyesi 4 kişi kaçak yollarla Suriye'ye geçiş yapmaya çalışırken yakalandı.
Hatay
'da terör örgütü Heyet Tahrir el Şam
(HTŞ) üyesi 4 kişi kaçak yollarla Suriye
'ye geçiş yapmaya çalışırken yakalandı.
Hatay'ın Altınözü
ilçesine bağlı Hacıpaşa
Mahallesi'nde askeri yasak bölgesinden Suriye'ye kaçak yollarla giriş yapmaya çalışan 3 Türk ile 1 Bangladeş
asıllı İngiliz vatandaşının da bulunduğu 4 kişi yakalandı.
Yahısların yapılan ilk sorgularında 3 Türk vatandaşının HTŞ terör örgütü ile bağlantılarının bulunduğu tespit edilirken, Bangladeş asıllı İngiliz vatandaşının kaydına rastlanmadı. Altınözü Cumhuriyet Savcılığı
'nın talimatıyla şahıslar silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına aldı.
4 kişinin sorgusu Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülecek. - HATAY
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:27 Kaynak: İHA
Hatay'da Fırtına Alarmı! 3 İlçede Okullar Tatil Edildi
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Paylaştığı Skandal Haritaya Türkiye'den İlk Tepki: Vahim Bir Hata
Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz
Şule Çet Davasında Bardak Detayı! Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti