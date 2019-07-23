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HATAY ŞÖHRETLER İLE BEŞİKTAŞ ŞÖHRETLER MAÇINDA DOSTLUK KAZANDI

4 dakika önce

HATAY'ın ana vatana katılmasının yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 35'incisi düzenlenen Erhan Aksay futbol turnuvası final maçında Beşiktaş'ın eski futbolcuları, Hatay İl protokolünden oluşan takım ile dostluk maçı yaptı.

HATAY'ın ana vatana katılmasının yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 35'incisi düzenlenen Erhan Aksay futbol turnuvası final maçında Beşiktaş'ın eski futbolcuları, Hatay İl protokolünden oluşan takım ile dostluk maçı yaptı.
Maç öncesinde Beşiktaş'ın eski futbolcusu Samet Aybaba Hatay Valisi Rahmi doğan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a Beşiktaş forması hediye etti.
Maç öncesinde Hatay ziyaretleri ile ilgili açıklama yapan Beşiktaş eski futbolcusu ve Beşiktaş eski futbolcuları derneği başkanı Süleyman Oktay, 'Hatay'dan Beşiktaş'ın eski futbolcuları olarak bir davet aldık ve futbolcu arkadaşlarımla beraber Hatay'a geldik. Hatay'a gelmekten dolayı çok mutlu olduk çünkü bugün Hatay'ın çok önemli bir günüydü. Hatay'ın Valisi, Emniyet Müdürü, Belediye Başkanı bütün protokolü burada bizde onlarla beraber bir maç yapacağız. Hatay'da bizi çok güzel ağıladılar ben misafirperverliklerinden dolayı Hatay halkına teşekkür ediyorumö dedi.
AMACIMIZ SKOR BELİRLEMEK DEĞİL TARİHE DAMGA VURMAK VE BİR NOT DÜŞMEKTİR
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ta maç öncesi yaptığı açıklamada, 'Beşiktaş'ın efsane kadrosu burada Hatay'ın şöhretleri ile maç yapacaklar. Buradaki amacımız skor belirlemek değil; tarihe damga vurmak ve bir not düşmektir. Bu notu düşerken de Beşiktaş'ın eskimeyen futbolcularının Hatay'da olması Hatay'daki spor camiası adına bizi onurlandırmaktadırö diye konuştu. Maçın başlangıç vuruşunu Merhum Erhan Aksay'ın eşi Meziyet Aksay yaptı. Karşılıklı gollerin atıldığı maç 3-3 eşitlikle sona ererken Hatay Şöhretler Takımının bir gölünü Hatay Valisi Rahmi Doğan penaltıdan kaydetti. Maç sonunda Beşiktaşlı futbolculara teşekkür plaketi verilerek günün hatırasına toplu fotoğraf çektirildi.
HATAY ŞÖHRETLER İLE BEŞİKTAŞ ŞÖHRETLER MAÇINDA DOSTLUK KAZANDI
Beşiktaş, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:30 Kaynak: DHA
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