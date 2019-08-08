Son Dakika Haberleri: HATAY SONDAJ MAKİNELERİNDEN 1 MİLYON 408 CAPTAGON HAP ÇIKTI
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HATAY SONDAJ MAKİNELERİNDEN 1 MİLYON 408 CAPTAGON HAP ÇIKTI

1 saat önce

Hatay'da, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda sondaj makineleri içerisine gizlenmiş 1 milyon 408 bin captagon hap ele geçirildi.

Hatay'da, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda sondaj makineleri içerisine gizlenmiş 1 milyon 408 bin captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 Suriyeli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere gümrükleme işlemleri için bekleyen TIR'a operasyon düzenledi. Narkotik köpekleri Dante ve Akrep eşliğinde yapılan aramalarda TIR'daki sondaj makineleri içerisine gizlenmiş 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap captagon ele geçirildi. 3 Suriyeli gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu Ticareti, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:19 Kaynak: DHA
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Sondaj makinelerinden 1 milyon 408 adet uyuşturucu hap çıktı
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