HATAY Sosyal mesafeyi korumadılar - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Hepimizin dikkatli olması lazım. Lütfen kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.

Antakya Ulus Meydanı'ndaki tarihi PTT binasının önünde, sosyal mesafe kuralını ihlal edildiğinin görülmesinin ardından Hatay Valiliği'nin talimatıyla önlem alındı. Binanın önüne birer metre arayla polis barikatları yerleştirildi. Sırada bekleyenler bu barikatlara göre dizildi. Bina dışında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar içeriye sosyal mesafe kuralına uyularak alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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