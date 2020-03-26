HATAY Sosyal mesafeyi korumadılar - Son Dakika

HATAY Sosyal mesafeyi korumadılar
6 saat önce
Sosyal mesafeyi korumadılar (2)VALİLİKTEN SOSYAL MESAFE ÖNLEMİAntakya Ulus Meydanı'ndaki tarihi PTT binasının önünde, sosyal mesafe kuralını ihlal edildiğinin görülmesinin ardından Hatay Valiliği'nin talimatıyla önlem alındı.
Sosyal mesafeyi korumadılar (2)
VALİLİKTEN SOSYAL MESAFE ÖNLEMİ
Antakya Ulus Meydanı'ndaki tarihi PTT binasının önünde, sosyal mesafe kuralını ihlal edildiğinin görülmesinin ardından Hatay Valiliği'nin talimatıyla önlem alındı. Binanın önüne birer metre arayla polis barikatları yerleştirildi. Sırada bekleyenler bu barikatlara göre dizildi. Bina dışında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar içeriye sosyal mesafe kuralına uyularak alındı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Hepimizin dikkatli olması lazım. Lütfen kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:35 Kaynak: DHA
Son Dakika Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor