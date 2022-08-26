HATAY'DA MİSİNA AĞLARIN KULLANIMINA İZİN TALEBİ - Son Dakika
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HATAY'DA MİSİNA AĞLARIN KULLANIMINA İZİN TALEBİ

26.08.2022 14:08
HATAY'DA MİSİNA AĞLARIN KULLANIMINA İZİN TALEBİ

HATAY Su Ürünleri Birliği Başkanı Celal Bilen, yasaklanan misina ağ kullanımının belirli metrelerde kullanılabilmesi için Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne yaptıkları başvurunun uygun görüldüğünü ancak kararın uygulanması için yazı beklediklerini söyledi.

HATAY Su Ürünleri Birliği Başkanı Celal Bilen, yasaklanan misina ağ kullanımının belirli metrelerde kullanılabilmesi için Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne yaptıkları başvurunun uygun görüldüğünü ancak kararın uygulanması için yazı beklediklerini söyledi.

Doğu Akdeniz'e kıyısı olan kentte 1 Eylül'de açılacak av sezonuna hazırlanan balıkçılar, teknelerini ve ağlarını onarmaya devam ediyor. Sürdürülebilir balıkçılık adına denizlerdeki başıboş ağ baskısının önlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği proje kapsamında hazırlanan QR kodlu markalar da balıkçılara dağıtıldı ve bilgilendirme seminerleri yapıldı.

Hatay Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, ağlara marka takmayan balıkçılara cezai işlem uygulanacağını söyledi. Proje hakkında bilgi veren Bilen, "Avcılıkta kullanılan ağın kime ait olduğu belirli olacak. Bu markalar sayesinde tespiti de kolay olacak. Ağların başına ortasına ve sonuna takılacak olan bu markaların 4-5 lira gibi fiyatı var. 1 Eylül'den itibaren denize çıkan balıkçılar Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denetlenecek. Her markanın bir seri numarası var" dedi.

MİSİNA AĞ TALEBİ

Kullanımı yasaklanan misina ağlar hakkında da bilgi veren Bilen, "Akdeniz Bölgesi olarak bu yasağa karşı geldik. Adana ve Mersin şu anda istemiyor Misina ağlarının açılması için bakanlığımıza yazı yazdık. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü talebimizi uygun gördü. Belirli ölçülerde, belirli metrener içerisinde misina ağlarının uygulanması izni için yazıyı bekliyoruz? diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Balıkçılık, Hatay, Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HATAY'DA MİSİNA AĞLARIN KULLANIMINA İZİN TALEBİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: HATAY'DA MİSİNA AĞLARIN KULLANIMINA İZİN TALEBİ - Son Dakika
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