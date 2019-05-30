Son Dakika Haberleri: HATAY SULAMA KANALINDA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞU BEZ BEBEK ZANNETMİŞLER
Son Dakika Güncel Haber

HATAY SULAMA KANALINDA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞU BEZ BEBEK ZANNETMİŞLER

1 saat önce

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, 3 yaşındaki kız çocuğu R.D., sulama kanalında sürüklenirken bulundu.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, 3 yaşındaki kız çocuğu R.D., sulama kanalında sürüklenirken bulundu. Çocuğu kurtaran Mustafa Memili, küçük kızı, suda ilk gördüklerinde bez bebek zannettiklerini söyledi. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Altınçağ Mahallesi'nde yaşandı. Vatandaşlar sulama kanalında sürüklenirken gördükleri kız çocuğunu kurtarıp, sağlık ekiplerine haber verdi.Bilinci kapalı, nabzı düşük olan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede duran kalbi doktorlar tarafından yeniden çalıştırılan çocuk, Samandağ Güney Park Hastanesi'ne sevk edildi.Tarım işçisi bir ailenin çocuğu olduğu belirlenen R.D.'yi sudan kurtaran Mustafa Memili, Kız kardeşim ve yeğenimle birlikte akşam saatlerinde kanal kenarında oturuyorduk. Kız kardeşim suyun içerisinde bir bez bebek sürüklendiğini söyledi. Yeğenim elini uzattığın da bebeğin, çocuk olduğunu fark ettik. Hemen çıkarttık. Bilinci kapalıydı, mosmor olmuştu. İlk müdahaleyi yapıp, ambulans çağırdık. Gelen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı dedi. Jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
HATAY SULAMA KANALINDA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞU BEZ BEBEK ZANNETMİŞLER
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:01 Kaynak: DHA
Dörtyol, Bez Bebek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kütahya'da bir baba 2 oğlunu sokak ortasında tekme tokat dövdü Sulama kanalında sürüklenen çocuğu bez bebek zannetmişler Lüks sitedeki daireyi içki imalathanesine çevirmişler Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:33:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HATAY SULAMA KANALINDA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞU BEZ BEBEK ZANNETMİŞLER
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]