HATAY SURİYE'DE, 2 AYLIK KUNDAKTAKİ BEBEK, REJİMİN BOMBARDIMANINDA ENKAZ ALTINDAN SAĞ ÇIKARILDI
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SURİYE'de rejim uçaklarının İdlib kentine bağlı Maarat El Numan ilçesinde, sivillere yönelik havadan gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 2 aylık kundaktaki bir bebek mucize eseri enkaz altından sağ çıkartıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:26 Kaynak: DHA
SURİYE'de rejim uçaklarının İdlib
kentine bağlı Maarat El Numan ilçesinde, sivillere yönelik havadan gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 2 aylık kundaktaki bir bebek mucize eseri enkaz altından sağ çıkartıldı. Suriye
rejim uçakları tarafından Maarat El Numan ilçesi dün havadan bombalandı. Saldırı sonrası bölgeye ulaşan sağlık ekipleri ve sivil toplum kuruluşları enkaz altında yaralıları kurtarmaya başladı. Bu sırada enkaz altında ağlayan bir bebek sesi duyan ekipler hemen harekete geçti. 2 aylık olduğu tahmin edilen kundaktaki bir bebek sağ çıkarıldı. Babasının kucağına aldığı bebeğin yaşıyor olmasıyla çevrede bulunanlar sevinç çığlıkları attıl. İsmi öğrenilemeyen 2 aylık bebeğin enkaz altından sağ çıkması bir mucize olarak değerlendirilirken, çevredekiler hastaneye götürdü.
40 KİŞİ ÖLDÜ, 100'E YAKIN YARALI VAR
İdlib'in Maarrat El Numan ilçesinde rejime ait uçakların gerçekleştirdiği bombalı saldırıda en az 40 kişi öldü. Yerel kaynaklar 100'e yakın sivilinde yaralandığını belirtti. Bu arada yaralıların tedavisine ise çevredeki hastanelerde devam ediyor. Saldırıda yüzlerce yerleşim alanı da harabeye döndü.
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