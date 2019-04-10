Son Dakika Haberleri: Hatay Suriye Sınır Hattına Askeri Sevkiyat

Hatay Suriye Sınır Hattına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınır hattına askeri sevkiyatTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına gönderilen askeri araçlar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gerekli ikmalleri ve yüklemeleri yaptıktan sonra konvoy halinde yola çıktı.

Suriye sınır hattına askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına gönderilen askeri araçlar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gerekli ikmalleri ve yüklemeleri yaptıktan sonra konvoy halinde yola çıktı.

TSK'ya ait zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve askeri araçlar, sabah saatlerinde Kırıkhan ilçesine geldi. İçerisinde zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçların yer aldığı konvoy, ilçede gerekli ikmal ve yüklemeleri yaptıktan sonra Suriye hattına doğru yola çıktı. Askeri araçlar ve mühimmatların Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:15 Kaynak: DHA
Kırıkhan, TSK, Hatay, Suriye, Güncel
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