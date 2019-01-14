Hatay Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı
1 saat önce
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatıTÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç, zırhlı personel taşıyıcı ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi.
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç, zırhlı personel taşıyıcı ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi.
HATAY REYHANLI HATTINA GÖNDERİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin çeşitli birliklerinden demiryolu ile Hatay'a gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, konvoy halinde Kırıkhan'dan geçerek Reyhanlı sınır hattına gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:33 Kaynak: DHA
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