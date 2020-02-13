Hatay suriye sınırına askeri araç sevkiyatı - Son Dakika

Hatay suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
6 saat önce
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatıTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı personel taşıyıcı araç (ZPT) sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:25 Kaynak: DHA
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı personel taşıyıcı araç (ZPT) sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen ZPT'lerden oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Çok sayıda araçtan oluşan konvoy daha sonra birliklerine hareket etti.
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