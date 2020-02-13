Hatay suriye sınırına askeri araç sevkiyatı - Son Dakika

Hatay suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
6 saat önce
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı (2)OBÜS VE ASKER SEVKİYATITürkiye'deki çeşitli birliklerden askerleri taşıyan bir yolcu otobüsü Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:41 Kaynak: DHA
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı (2)
OBÜS VE ASKER SEVKİYATI
Türkiye'deki çeşitli birliklerden askerleri taşıyan bir yolcu otobüsü Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Bu sırada askerlerin kullanacağı çok sayıda ZPT, paletli vinç, mühimmat ile 4 tane fırtına obüsünden oluşan konvoy da bölgeye geldi. Bazı çocuklar, ellerinde Türk bayraklarıyla askerleri karşıladı. Sınırın sıfır noktasında yemek molası veren askerlerin daha sonra araçlarla Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait gözlem noktalarına takviye olarak sevk edileceği öğrenildi.
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