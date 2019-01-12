Son Dakika Haberleri: Hatay-Suriye Sınırına Askeri Araç ve Tank Sevkiyatı

Hatay-Suriye Sınırına Askeri Araç ve Tank Sevkiyatı

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından demir yoluyla, Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç ve tank sevkiyatı yapıldı.

Hatay-Suriye Sınırına Askeri Araç ve Tank Sevkiyatı, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından demir yoluyla, Hatay- Suriye sınır hattına askeri araç ve tank sevkiyatı yapıldı.

TSK tarafından Türkiye'nin çeşitli birliklerinden demir yoluyla Hatay'a gönderilen tank ve askeri araçlar, İskenderun Garı'ndan TIR'lara yüklenerek konvoy halinde geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı sınır hattına gönderildi.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:42 Kaynak: DHA

TSK, Suriye, Hatay, Güncel
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