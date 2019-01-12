Hatay-Suriye Sınırına Askeri Araç ve Tank Sevkiyatı
1 saat önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından demir yoluyla, Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç ve tank sevkiyatı yapıldı.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından demir yoluyla, Hatay- Suriye
sınır hattına askeri araç ve tank sevkiyatı yapıldı.
TSK tarafından Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden demir yoluyla Hatay'a gönderilen tank ve askeri araçlar, İskenderun
Garı'ndan TIR'lara yüklenerek konvoy halinde geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı
sınır hattına gönderildi.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:42 Kaynak: DHA
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