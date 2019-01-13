Hatay-Suriye Sınırına Askeri Araç ve Tank Sevkiyatı
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'a gönderilen tank ve askeri araçlar, İskenderun Garı'ndan tırlara yüklenerek konvoy halinde geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı sınır hattına gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:51 Kaynak: DHA
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