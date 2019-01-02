Son Dakika Haberleri: Hatay Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Hatay Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırına askeri sevkiyatTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'a askeri sevkiyat yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'a askeri sevkiyat yapıldı.

Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Hassa ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan askeri araçların, buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Kasım NARCIHASSA (Hatay), (DHA)-

===================

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:13 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek Son Dakika! MHP Samsun İl Başkanı Görevden Alındı, MHP Milletvekili Erhan Usta Disipline Sevk Edildi

Barbaros Şansal'ın Türkiye'ye Hakaret Eden Videosuna Tepki Yağdı Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 16:07:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]