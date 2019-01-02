Hatay Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırına askeri sevkiyatTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'a askeri sevkiyat yapıldı.
Suriye
sınırına askeri sevkiyat Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) tarafından Hatay
'a askeri sevkiyat yapıldı.
Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Hassa
ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan askeri araçların, buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Kasım NARCIHASSA (Hatay), (DHA
)-
===================
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:13 Kaynak: DHA
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek
Son Dakika! MHP Samsun İl Başkanı Görevden Alındı, MHP Milletvekili Erhan Usta Disipline Sevk Edildi
Barbaros Şansal'ın Türkiye'ye Hakaret Eden Videosuna Tepki Yağdı
Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi