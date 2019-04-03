Hatay Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırına askeri sevkiyatTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki birliklere askeri araç ve personel takviyesi yaptı.
Suriye
sınırına askeri sevkiyat Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
), Hatay-Suriye sınırındaki birliklere askeri araç ve personel takviyesi yaptı. Türkiye
'nin çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan
ilçesine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye gelen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:23 Kaynak: DHA
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