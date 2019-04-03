Son Dakika Haberleri: Hatay Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Hatay Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırına askeri sevkiyatTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki birliklere askeri araç ve personel takviyesi yaptı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki birliklere askeri araç ve personel takviyesi yaptı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye gelen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:23 Kaynak: DHA

TSK, Suriye, Hatay, Güncel
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