Hatay suriye sınırına askeri sevkiyat - Son Dakika
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Hatay suriye sınırına askeri sevkiyat

6 saat önce

Suriye sınırına askeri sevkiyatTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen ZPT ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınır hattına geçiş yaptı.

Hatay suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:56 Kaynak: DHA
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