Hatay suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor - Son Dakika

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Hatay suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
7 saat önce
HATAY Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor (2)
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:39 Kaynak: DHA
HATAY Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor (2)
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