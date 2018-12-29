Son Dakika Haberleri: Hatay Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

Hatay Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda yapması beklenen operasyon öncesi askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda yapması beklenen operasyon öncesi askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatması beklenen askeri operasyon öncesinde birliklerden yola çıkan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçerek, Suriye sınır hattına doğru yola çıktı. Bugün 12.30 sıralarında gerçekleştirilen sevkiyatta 10 askeri araç, Kilis ve Şanlıurfa sınır hattındaki askeri birliklerde konuşlandırmak üzere Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis'e yönüne hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:53 Kaynak: DHA

Kırıkhan, TSK, Suriye, Güncel
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