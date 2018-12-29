Hatay Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda yapması beklenen operasyon öncesi askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin (TSK
) Fırat'ın doğusunda yapması beklenen operasyon öncesi askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatması beklenen askeri operasyon öncesinde birliklerden yola çıkan askeri konvoy, Kırıkhan
ilçesinden geçerek, Suriye
sınır hattına doğru yola çıktı. Bugün 12.30 sıralarında gerçekleştirilen sevkiyatta 10 askeri araç, Kilis
ve Şanlıurfa
sınır hattındaki askeri birliklerde konuşlandırmak üzere Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis'e yönüne hareket etti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:00 Kaynak: DHA
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