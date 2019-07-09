HATAY Suriye sınırına gece yarısı askeri sevkiyat
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere gönderilen zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesinden gece yarısı geçiş yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:23 Kaynak: DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Hatay- Suriye
sınır hattında konuşlandırılmak üzere gönderilen zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan konvoy, Kırıkhan
ilçesinden gece yarısı geçiş yaptı. Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılardan (ZPT) oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden gerekli ikmalleri yaptıktan sonra geniş güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru yola çıktı. Komando
ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi.
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