Hatay suriye sınırına komando sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına komando sevkiyatı (2) (DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE)

ÇOK NAMLULU ROKET ATARLAR SEVK EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, aralarında çok namlulu roket atarların (ÇNRA) da bulunduğu askeri araç ve teçhizat sevkiyatı yapıldı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden ilçeye ulaşan araç konvoyu jandarmanın güvenlik önlemi eşliğinde birliklerine hareket etti.