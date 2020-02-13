Hatay suriye sınırına komando sevkiyatı - Son Dakika

Hatay suriye sınırına komando sevkiyatı
6 saat önce
Suriye sınırına komando sevkiyatı (2) (DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE)ÇOK NAMLULU ROKET ATARLAR SEVK EDİLDİTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, aralarında çok namlulu roket atarların (ÇNRA) da bulunduğu askeri araç ve teçhizat sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:21 Kaynak: DHA
Suriye sınırına komando sevkiyatı (2) (DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE)
ÇOK NAMLULU ROKET ATARLAR SEVK EDİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, aralarında çok namlulu roket atarların (ÇNRA) da bulunduğu askeri araç ve teçhizat sevkiyatı yapıldı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden ilçeye ulaşan araç konvoyu jandarmanın güvenlik önlemi eşliğinde birliklerine hareket etti.
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