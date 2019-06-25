HATAY Suriye sınırına komando ve askeri sevkiyatı devam ediyor
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Suriye sınırına komando ve askeri sevkiyatı devam ediyorTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:03 Kaynak: DHA
sınırına komando ve askeri sevkiyatı devam ediyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Hatay
Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor. Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden Hatay'ın Kırıkhan
ilçesine gönderilen (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye Reyhanlı
sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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