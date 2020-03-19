HATAY Suriye sınırına obüs ve komando sevkiyatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HATAY Suriye sınırına obüs ve komando sevkiyatı - Son Dakika

HATAY Suriye sınırına obüs ve komando sevkiyatı

6 saat önce

Suriye sınırına obüs ve komando sevkiyatıTÜRK Silahlı Kuvvetleri, Hatay-Suriye sınır hattına obüs ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi.

Suriye sınırına obüs ve komando sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Hatay-Suriye sınır hattına obüs ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen obüs ve komandoların bulunduğu yaklaşık 50 araçlık askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

HATAY Suriye sınırına obüs ve komando sevkiyatı

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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:13 Kaynak: DHA

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