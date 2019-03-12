Son Dakika Haberleri: Hatay Suriye'ye İnşaat Malzemesi İhraç Ediliyor

Hatay Suriye'ye İnşaat Malzemesi İhraç Ediliyor

1 saat önce

Suriye'deki iç Savaş nedeniyle atılan bombalardan dolayı yıkılan binaların yeniden yapılması amacıyla ihtiyaç duyulan inşaat malzemeleri Türkiye'den gidiyor.

Suriye'deki iç Savaş nedeniyle atılan bombalardan dolayı yıkılan binaların yeniden yapılması amacıyla ihtiyaç duyulan inşaat malzemeleri Türkiye'den gidiyor.

Türkiye'deki çeşitli fabrikalardan yüklenen inşaat malzemelerinden demir, çimento ile mermer yüklü TIR'lar Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek ara bölgede boşaltılıyor. Yapılan aktarmadan sonra da malzemeler İdlib'e gönderiliyor.

İNŞAATLARDA KULLANILIYOR

İç savaş nedeniyle yıkılan binaların yeniden yapılması veya onarılmasında kullanılmak üzere tüccarlar tarafından Suriye'nin İdlib kentine demir, çimento ve mermer ihracatı devam ederken, malzemelerin bölgedeki inşaatlarda kullanıldığı belirtildi.

Görünü Dökümü

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-Mermer yüklü TIR'lar

-TIR'ların hareket halinde görüntüsü

-Çimento yüklü TIR'lar

-TIR'lar Cilvegözü'nden geçerken

SÜRE 3'45 BOYUT 422 MB

Haber-Kamera Ferhat DERVİŞOĞLUREYHANLI(Hatay),(DHA)

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(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:51 Kaynak: DHA

Türkiye, Suriye, Güncel
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