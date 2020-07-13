HATAY Suriye'ye yardımlar Cilvegözü'nden 1 yıl daha devam edecek - Son Dakika

HATAY Suriye'ye yardımlar Cilvegözü'nden 1 yıl daha devam edecek
Suriye'ye yardımlar Cilvegözü'nden 1 yıl daha devam edecekSURİYE'deki savaş mağduru siviller için Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan yardım malzemesi geçişlerinin 1 yıl daha devam etmesi konusunda anlaşma sağlandı.
Suriye'ye yardımlar Cilvegözü'nden 1 yıl daha devam edecek
SURİYE'deki savaş mağduru siviller için Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan yardım malzemesi geçişlerinin 1 yıl daha devam etmesi konusunda anlaşma sağlandı.
Suriye'ye insani yardımların girişine 2014 yılından bu yana olanak sağlayan mekanizmayı görev süresinin dolmasının ardından 5'inci kez yenilemek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Almanya ve Belçika tarafından sunulan karar tasarısına 13 ülke destek verdi. Rusya, Çin ve Dominik Cumhuriyeti ise çekimser kaldı. Rusya'nın vetosunu önlemek isteyen BM Güvenlik Konseyi, ülkeye Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan yapılan yardımları iptal ederek, ülkeye giriş yapılacak gümrük kapısı sayısını bire indirdi. Halep'in kuzeyindeki yardıma muhtaç savaş mağduru 300 bin Suriyeli'ye ulaşan Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nın karşısındaki Babüsselame gümrüğü yardımların girişine kapatılırken, İdlib'de 2.8 milyon kişiye ulaşan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı karşısındaki Bab-el Hawa gümrüğü, 1 yıl daha insani yardım malzemesi geçişlerine açık kalacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:17 Kaynak: DHA
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